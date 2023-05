Prozess um Unfall mit totem Feuerwehrmann gestartet

Ein Prozess um den Fall eines an einer Unfallstelle totgefahrenen Feuerwehrmannes ist am Amtsgericht Bad Kreuznach mit ersten Zeugenvernehmungen losgegangen. Vorgesehen seien noch zwei weitere Termine Mitte Mai, teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit. Dann seien weitere Zeugen geladen, zudem werde ein Sachverständiger gehört. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Bad Kreuznach - Der Prozess um mutmaßliche fahrlässige Tötung dreht sich um einen Unfall auf einer Bundesstraße bei Waldböckelheim im Kreis Bad Kreuznach im Februar vergangenen Jahres. Angeklagt ist ein 61 Jahre alter Autofahrer aus dem rheinhessischen Wörrstadt. Seinerzeit soll die mit zwei Fahrzeugen mit Blaulicht nach einem Unfall angerückte Feuerwehr die B41 abgesperrt haben. Laut Gericht soll der 61-Jährige diese Absperrungen aus Unaufmerksamkeit nicht rechtzeitig wahrgenommen haben. Er erfasste demnach den hinter einem Fahrzeug befindlichen Feuerwehrmann, dieser starb noch am Unfallort. dpa