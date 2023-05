Prozess wegen versuchten Mordes begonnen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Vor dem Landgericht Frankenthal (Pfalz) hat am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Ein Mann soll 2022 in Speyer mit einem Messer versucht haben, zwei Frauen zu töten. Zum Verhandlungsauftakt sei die Anklage verlesen worden, teilte eine Justizsprecherin mit. Für Freitag sei die Vernehmung der ersten Nebenklägerin geplant.

Frankenthal - Der Mann und eine der Frauen hatten der Staatsanwaltschaft zufolge eine freundschaftliche Beziehung, am Tattag trafen sich beide in ihrer Wohnung. Als die Frau dem Angeklagten sagte, dass sie einen Freund habe, soll er demnach eifersüchtig geworden sein und beschlossen haben, die Frau zu töten.

Der Mann habe ein Messer in ihre Brust sowie in den Rücken gestochen, hieß es. Aufgrund der Schreie der Frau sei deren Mutter in das Zimmer gekommen - daraufhin wollte der Angeklagte auch sie töten. Während der aus Afghanistan stammende Mann auf die Mutter eingestochen habe, habe die Tochter fliehen können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Als der Angeklagte nach ihr gesucht habe, sei auch der Mutter die Flucht gelungen. Der Mann ist vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft. Zur Tat hat er sich bislang nicht eingelassen. Bis Anfang August sind mehrere Termine vorgesehen. dpa