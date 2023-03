Radfahrer kollidiert in Kreuzungsbereich mit Auto

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Argenthal (Rhein-Hunsrück-Kreis) schwerst verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach wollte der 54-jährige Radfahrer an einer Kreuzung nach links abbiegen, als es zur Kollision mit dem von dort kommenden Auto kam, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der schwerst verletzte Mann kam in ein Krankenhaus