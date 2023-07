Rahmenvertrag für Eingliederungshilfe: Verhandlungen beendet

Ein erweiterter Rahmenvertrag zu Hilfen für volljährige Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz ist ein entscheidendes Stück vorangekommen. Nach dem Abschluss jahrelanger Verhandlungen wurde am Montag eine Absichtserklärung für diese vor allem um das Feld der sozialen Teilhabe ergänzte Neufassung unterzeichnet, wie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) in Mainz mitteilte.

Mainz - Zu den Unterzeichnern gehörten LSJV-Präsident Detlef Placzek und die Leistungserbringer. Auf deren Seite waren die Wohlfahrtsverbände, Verbände privater Anbieter, das Landeskrankenhaus und das Pfalzklinikum an Verhandlungen beteiligt. Der Rahmenvertrag selbst wird voraussichtlich in der zweiten Augustwoche unterzeichnet.

Der bisherige Rahmenvertrag konzentrierte sich laut LSJV vor allem um das Thema Teilhabe am Arbeitsplatz. Bei der sozialen Teilhabe geht es vor allem darum, Menschen mit Behinderung bei der Lebensführung im eigenen Wohnraum und im sozialen Umfeld zu unterstützen. Mit dem erweiterten Rahmenvertrag werde erstmals eine einheitliche Leistungs- und Vergütungssystematik für die soziale Teilhabe eingeführt, sagte Placzek.

Insbesondere bei der Messung und Wirkung einzelner Leistungen der Eingliederungshilfe übernehme Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle, betonte Placzek. Geplant ist etwa 2024 eine Befragung von Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen zum Bereich der sozialen Teilhabe. Sie haben im Rahmen des Sozialgesetzbuches Anspruch auf Hilfen, um die Folgen ihrer Beeinträchtigung möglichst zu überwinden. Anspruchsberechtigt sind in Rheinland-Pfalz laut LSJV rund 34.000 Menschen.

Gleich an mehreren Stellen würden in dem neuen Rahmenvertrag die Mitspracherechte von Menschen über 18 Jahren mit Behinderungen gestärkt, erklärte das Landesamt. Außerdem kämen erstmals landesweite Vereinbarungen zu Leistungen und Vergütung für alle Angebote der Eingliederungshilfe. Sie sollten mehr Klarheit bringen und Erleichterungen für Leistungserbringer, Land und Kommunen. Die Sozialämter der Kreise und der kreisfreien Städte sind die direkten Ansprechpartner für Anspruchsberechtigte vor Ort.

Der Rahmenvertrag wurde auf Basis des seit 2017 in Schritten in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetzes vereinbart. In Rheinland-Pfalz stehen den Angaben zufolge pro Jahr etwa 1,15 Milliarden Euro für die Vergütung von Leistungen der Eingliederungshilfe im Landeshaushalt bereit. dpa