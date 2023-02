Rechtsextremismusprävention mit Qualifizierung stärken

Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, gibt ein Statement ab. © Hannes Albert/dpa/Archivbild

Zehn Fachkräfte für Rechtsextremismusprävention haben am Freitag nach einem Jahr Qualifizierung ihr Abschlusszertifikat erhalten. „Wir machen Präventionsarbeit weiter stark“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bei der Übergabe der Zertifikate. Die Weiterbildung wird von der Fridtjof-Nansen-Akademie in Ingelheim für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in Mainz angeboten.

Ingelheim - „Der Rechtsextremismus stellt eine erhebliche Gefahr für die Innere Sicherheit, unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar“, betonte Ebling. Bei der Bekämpfung seien neben den Sicherheitsbehörden auch alle Demokraten gefordert.

Bei der Qualifizierung wird umfassend über Hintergründe des Rechtsextremismus informiert, es werden didaktisch-methodische Ansätze zur Prävention vermittelt. Die zehn Absolventinnen und Absolventen gehören bereits zum zweiten Durchgang des „bundesweit beachteten Fortbildungsformates“, wie das Ministerium mitteilte.

„Das Interesse an dieser Weiterbildung ist groß und erreicht uns aus der ganzen Bundesrepublik“, sagte der Direktor der Akademie, Florian Pfeil. „In einer wehrhaften Demokratie ist es wichtig, unterschiedliche Zielgruppen fachlich wie methodisch für den Einsatz gegen demokratiefeindliche Bestrebungen zu qualifizieren.“ Die Ausbildung richte sich an alle, die in Beruf oder Ehrenamt mit der Thematik des Rechtsextremismus befasst seien.

Dabei stehe der Gedanke im Fokus, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Prävention zusammenzubringen und mittel- und langfristig Netzwerke aufzubauen, sagte Pfeil. In fünf unterschiedlichen Modulen werden gemeinsam Maßnahmen erarbeitet, die gegen Radikalisierung und Gewalt helfen und zur Förderung der Demokratie beitragen. dpa