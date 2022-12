Redondo bleibt langfristig beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslauterns Kenny Prince Redondo gestikuliert. © Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Mittelfeldspieler Kenny Prince Redondo hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern langfristig verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Über die genaue Vertragslaufzeit machten die Pfälzer keine Angaben.

Kaiserslautern – „Wir freuen uns sehr, dass wir Kenny von einem weiteren gemeinsamen Weg überzeugen konnten“, sagte Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen. „Kenny passt perfekt in unser Spielsystem durch seine Art, aber auch als Typ, und soll als erfahrener Profi auf und neben dem Platz weiterhin eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen.“

Redondo war 2020 ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth zu den Roten Teufeln gewechselt. In der laufenden Spielzeit stand er in allen 17 Zweitligapartien auf dem Platz und erzielte fünf Tore. „Insgesamt kann ich mich mit dem Weg, den wir mit der Mannschaft und dem Verein eingeschlagen haben, zu 100 Prozent identifizieren und fühle mich extrem wohl. Deshalb freue ich mich darauf, das, was wir aufgebaut haben, weiter mitzugestalten und gemeinsam mit dem FCK noch viele Erfolge zu feiern“, sagte der 28-Jährige. dpa