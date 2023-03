Regen, Graupel, Schnee: Woche startet teils ungemütlich

Von Schnee bedeckt steht am Morgen eine Narzisse in einem Garten. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Zum Wochenstart wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland kühl und teils ungemütlich. Am Montagvormittag ziehen von Nordwesten her erste Regen- oder Schneeregenschauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Im Bergland sind Schneeschauer mit Glätte möglich. Tagsüber drohen den Vorhersagen zufolge vereinzelt Graupelgewitter mit stürmischen Böen.

Offenbach - Die Höchstwerte liegen zwischen 5 bis 9 Grad, in nördlichen Hochlagen zwischen 2 und 4 Grad, wie der DWD mitteilte. In der Nacht zum Dienstag ist es demnach weitgehend niederschlagsfrei, jedoch kann es bei frostigen Temperaturen gebietsweise glatt werden. dpa