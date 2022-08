Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Riesige Sandbänke sind am Mäuseturm bei Bingen im Rhein sichtbar geworden. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Nach mehreren heißen Tagen soll es ab diesem Freitag in Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland regnen und gewittern. Bei einer zunehmend kompakten Bewölkung kommt es am späten Vormittag örtlich zu Regen und Gewittern mit Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Lokal sind zudem Unwetter mit heftigem Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 31 Grad, in höheren Lagen bei 22 bis 25 Grad.

Barweiler - Bei Gewittern kann es laut DWD zu Sturmböen kommen, sonst geht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag ist der Himmel zunächst weiterhin bedeckt, im Osten kann es auch noch zu Schauern und Gewittern kommen. Nachmittags lockert es sich nach DWD-Angaben jedoch auf; dann gibt es auch längere trockene Phasen. Die Temperaturen sinken bei schwachem bis mäßigem Wind auf 21 bis 27 Grad. Der Sonntag präsentiert sich zumeist sonnig, es gibt nur vereinzelt Quellwolken. Das Thermometer zeigt bei einem schwachen bis mäßigen Wind laut DWD Höchstwerte von 22 bis 27 Grad an und im höheren Bergland 18 bis 20 Grad. Regnen soll es nicht. dpa