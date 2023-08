Regierungsviertel: Stadt zufrieden mit Umfrage-Beteiligung

Marianne Grosse (SPD), Bau- und Kulturdezernentin, spricht während eines Termins. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Die Stadt Mainz hat sich nach dem Ende einer vorübergehenden Sperrung einer zentralen Straße im Regierungsviertel für den Autoverkehr zufrieden gezeigt und will die Planung für eine Umgestaltung des Quartiers nun weiter vorantreiben. Während der zweiwöchigen Sperrung waren versuchsweise Teile des Viertels punktuell umgestaltet worden, es waren etwa Sitzgelegenheiten aufgebaut und Parkplätze in Grünflächen umgewandelt worden.

Mainz - An einer Umfrage dazu hätten 1249 Menschen teilgenommen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Mehrheitlich und über Altersgruppen hinweg seien die Umgestaltungen positiv aufgenommen worden. Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) sprach von einer „großen Resonanz“.

Alle gewonnenen Erkenntnisse sollen nun in einem weiteren Bürgerforum am 20. September präsentiert werden. Münden solle dies in Empfehlungen, die an die städtischen Gremien gingen, erklärte Grosse. Ziel sei es, im kommenden Jahr einen Wettbewerb für die Gestaltung des Regierungsviertels zu beginnen.

Die zeitweise Umgestaltung des Areals zwischen Landtag, Justizministerium und Schloss sowie die Umfrage sind Teil eines umfassenden Bürgerbeteiligungsverfahrens zum Regierungsviertel. Leider seien wegen des fast durchgängig regnerischen Wetters während der zweiwöchigen Sperrung der Straße Große Bleiche für Autos und Busse einige geplante Aktionen buchstäblich ins Wasser gefallen, sagte Grosse. Gewonnen habe man durch die Umfrage auch wertvolle Anregungen und Hunderte Vorschläge aus der Bevölkerung. Es sei klar formuliert worden, dass kein weiteres Weinfest und keine Freifläche für Großveranstaltungen gewollt seien. dpa