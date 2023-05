Regionalkonferenzen zur Aufnahme von Geflüchteten

Migration

Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) will mit den Kommunen auf mehreren Regionalkonferenzen über die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen in Rheinland-Pfalz diskutieren. „Es ist mir ein großes Anliegen, mit der kommunalen Ebene beim Thema Fluchtaufnahme im Austausch zu bleiben“, betonte Binz am Freitag in Mainz. Die Aufgaben könnten nur im engen Schulterschluss mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen gemeistert werden.

Mainz- Die Regionalkonferenzen zum Thema Fluchtaufnahme finden nach Angaben der Ministerin in Mainz, Trier, Koblenz, Speyer und Kaiserslautern statt. dpa