Reifen von Autos der Stadtverwaltung Ludwigshafen zerstochen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in Ludwigshafen die Reifen von sieben Autos der Stadtverwaltung zerstochen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sollen die Täter die Fahrzeuge beschädigt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend war demnach bereits ein Auto der städtischen Verkehrsüberwachung mit vier zerstochenen Reifen entdeckt worden.

Ludwigshafen - Nun soll ermittelt werden, ob diese Vorfälle mit dem Brand zweier Autos am vergangenen Samstag zusammenhängen. dpa