Mehr als 10.000 Besucher bei „Rhein in Flammen“ erwartet

Feste

Mehr als 10.000 Besucher werden beim traditionsreichen Spektakel „Rhein in Flammen“ an diesem Samstagabend in Bingen und Rüdesheim erwartet. 28 ausverkaufte Schiffe sollen erst mit unterschiedlichen Startzeiten flussabwärts ins Welterbe Oberes Mittelrheintal fahren, wie die Rüdesheim Tourist AG mitteilte. Bei ihrer Rückkehr formieren sie laut Planung bei Trechtingshausen einen Konvoi.

Rüdesheim/Bingen - Von sieben Orten aus sollen Feuerwerke abgeschossen werden - das letzte besonders prächtige von einer Fähre auf dem Rhein. Mehrere Burgen an den Ufern werden laut der Rüdesheim Tourist AG „bengalisch beleuchtet“.

Die Trockenheit des Frühsommers sei kein größeres Problem: „Wir haben ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept. Zum Beispiel steht die Feuerwehr überall bereit“, teilte die Rüdesheim Tourist AG mit. Auch die in diesem Jahr früh gesunkenen Pegelstände des Rheins seien noch unproblematisch für den Schiffskonvoi. Rüdesheim liegt am hessischen und Bingen gegenüber am rheinland-pfälzischen Rheinufer. dpa