„Rhein in Flammen“: Veranstalter informiert über Pläne

Teilen

Nur wenige Schiffe liegen beim Großfeuerwerk „Rhein in Flammen“ am Fuß der Festung Ehrenbreitstein. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Wie geht es mit „Rhein in Flammen“ weiter? Darüber wollen die Veranstalter am Dienstag (16.45 Uhr) in Koblenz informieren. Es soll dabei sowohl um das Konzept für die Veranstaltung zwischen Spay/Braubach und Koblenz am 12. August als auch um die künftige Ausrichtung gehen. Neben dem Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, nimmt auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) an der Pressekonferenz teil.

Koblenz - In den vergangenen Monaten hatte die Veranstaltung, die in Koblenz einst deutlich mehr als 100.000 Zuschauer angezogen hatte, für Diskussionen gesorgt. Im trockenen August 2022 war die Zahl der Feuerwerke bei „Rhein in Flammen“ von sieben auf fünf verringert worden. Der fahrende Konvoi mit mehr als 35 Schiffen wurde abgesagt - nur 27 versammelten sich in Koblenz unter einem Höhenfeuerwerk. Auch die Frage, ob ein großes Feuerwerk in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß ist, wurde immer wieder diskutiert. dpa