Rheinhessische Bauern demonstrieren in Mainz

Rheinhessische Bauern haben am Mittwoch auf dem Markt vor dem Mainzer Dom gegen die EU-Verordnung zu Insekten- und Pflanzenschutz demonstriert. Rund 60 Traktoren aus Alzey und Ingelheim seien im Berufsverkehr unterwegs gewesen, berichtete Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Dabei sei es auf einigen Einfahrtsstraßen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Veranstalter der Proteste, der Verein Land schafft Verbindung, sprachen von mindestens 100 Fahrzeugen.

Mainz - „Ausschlaggebend für den bundesweiten Aktionstag ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur "nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln", der ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen vorsieht“, heißt es in dem Demonstrationsaufruf. Zudem solle der Einsatz von Pflanzenschutzmittel bis 2030 um die Hälfte reduziert werden. „Diese zwei Punkte, zusammen mit weiteren völlig praxisfernen Regelungen des Verordnungsvorschlags, lehnen wir als nicht durchführbar ab.“ Die Landwirte sehen Tausende Familienbetriebe im Wein-, Obst- und Gemüseanbau in Gefahr, darunter auch Biobetriebe. dpa