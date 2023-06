Rheinland-Pfalz gibt weiteres Geld für Polizeiausrüstung aus

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Das Land Rheinland-Pfalz steckt weitere knapp zwei Millionen Euro in die Ausrüstung der Landespolizei. Mit dem Geld sollen unter anderem Schutzausrüstung, Bodycams und Taser angeschafft werden, wie das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte. Polizistinnen und Polizisten begäben sich oft in Situationen, in denen sie körperlicher Gewalt ausgesetzt seien, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD).

Mainz - Mit einer weiteren Investition in die Ausrüstung solle ihnen bestmögliche Unterstützung geboten werden.

Den Angaben zufolge werden etwa 400 000 Euro für neue Einsatzhelme ausgegeben, 40.000 Euro für spezielle Handschuhe, rund 50.000 für weitere Bodycams, 220.000 Euro für neue Schutzwesten für die Schutzpolizei sowie etwa 330.000 für Einsatzbekleidung für die Kriminalpolizei. Rund 80.000 Euro gibt das Land für ein Pilotprojekt mit einer neuen Generation von Elektroimpulswaffen, umgangssprachlich Taser, aus. 260.000 Euro fließen laut Innenministerium in Gehörschutz für Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, rund 60000 Euro in Brandschutzhelme für Brandschutzermittler. dpa