Rheinland-Pfalz, Saarland: Am Wochenende Regen und Sonne

Teilen

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland können sich die Menschen nach einem ungemütlichen Freitag auf ein zumeist heiteres Ende der Woche freuen. Am Freitag gebe es nach einer recht unbeständigen ersten Tageshälfte in den beiden Bundesländern ab dem Nachmittag und Abend vielerorts Regen und einzelne Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Barweiler - Die Höchstwerte liegen demnach bei 16 bis 19 Grad und in den Hochlagen vereinzelt bei 14 Grad. Der zunächst schwache Wind frische sich im Tagesverlauf auf, hieß es, vor allem bei Gewittern komme es dann zu starken bis stürmischen Böen.

Der Samstag beginnt nach DWD-Angaben mit vielen Wolken und örtlich etwas Sprühregen. Ab dem Nachmittag hört der Regen zumindest gebietsweise auf. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 15 bis 19 Grad und in höheren Lagen 12 bis 14 Grad an. Es gehe ein schwacher bis mäßiger Wind, schrieb der DWD weiter.

Am Sonntag werde es heiter und weitgehend trocken, teilte der DWD mit. Zeitweise sei es wechselnd bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 16 bis 20 Grad sowie in nördlichen Hochlagen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei teilweise 15 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind. dpa