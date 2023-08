Schönste Tagestouren zum Wandern in Rheinland-Pfalz

Ein Mann und eine Frau sitzen bei strahlendem Sonnenschein auf einer Bank. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz wandert es sich laut einer Umfrage am schönsten: Gleich drei Tagestouren aus dem Bundesland haben sich bei der Abstimmung zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2023 durchgesetzt. Platz eins der Tagestouren belegte die Wasserfall-Erlebnisroute in der Vulkaneifel, wie die Zeitschrift „Wandermagazin“ am Dienstag mitteilte. Demnach stimmten rund 45.

Bad Bertrich - 200 Menschen ab.

„Eine anspruchsvolle Wanderung zum höchsten Wasserfall der Eifel“ - so wird die Wasserfall-Erlebnisroute auf der Homepage der Vulkaneifel beschrieben. Auf rund 13 Kilometern können Wanderer hier durch die Eifel laufen.

Auf Platz zwei der schönsten Tagestouren schaffte es der Auenlandweg im Westerwald. Der drei Kilometer lange Rundweg führt an geschnitzten Holzfiguren vorbei, die an die Fabelwesen aus den Romanen von J.R.R. Tolkien erinnern sollen. Platz drei belegt das Lecker Pfädchen im Hunsrück. Auf der Strecke warten drei Getränkestationen und viele Picknickplätze auf durstige Wanderer. Auf Platz eins der Kategorie Mehrtagestouren setzte sich der 91 Kilometer lange Rundweg Saalhorizontale rund um Jena (Thüringen) durch. dpa