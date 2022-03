Schulbus-Unfall am Morgen in Trier: Bus fährt wohl frontal gegen Baum - Mehrere Schwerverletzte bestätigt

Wie die Stadt Trier am Morgen bestätigt, hat sich in Rheinland-Pfalz ein schwerer Schulbus-Unfall ereignet. Ein Bus soll frontal gegen einen Baum gefahren sein. Es gibt Schwerverletzte.

Update vom 8.45 Uhr: Wie der Trierer Volksfreund berichtet, soll sich der Unfall gegen 7.23 Uhr ereignet haben. Der Schulbus sei demnach aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum gekracht. Mehrere Kinder sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. Die Stadt Trier sprach am Morgen über Twitter von Schwer- und Leichtverletzten (siehe Ursprungsmeldung). Wie der Trierer Volksfreund weiter berichtet, soll der Frontbereich des Busses zerstört sein. Unklar ist demnach bislang ob auch der Busfahrer bei dem Unfall verletzt wurde.

Update von 8.38 Uhr: Wie die Stadt Trier über Twitter weiter erklärt, wurde mittlerweile eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet: „Für Eltern betroffener Kinder wird die Toni-Chorus-Halle von den Rettungskräften gerade als Anlaufpunkt hergerichtet“.

Erstmeldung: Trier - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden in Trier am Martinsufer ereignet. Wie die Stadt Trier selbst über Twitter erklärt, ist nach ersten Informationen ein Bus mit Schulkindern frontal gegen einen Baum gefahren. Es gebe Schwer- und Leichtverletzte. Rettungskräfte seien aktuell vor Ort. Autofahrer werden gebeten auf die andere Moselseite auszuweichen.