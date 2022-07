Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems vom 16. bis 18. Juni 2023

Der Rheinland-Pfalz-Tag im nächsten Jahr in Bad Ems soll vom 16. bis 18. Juni 2023 über die Bühne gehen. Das gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Vertreter der Kurstadt an der Lahn am Freitag bekannt. „Kaiserbad, Sommerhauptstadt Europas, Weltbad, Klein-Nizza - für Bad Ems gibt es viele passende Umschreibungen“, sagte Dreyer. „Die Bäderstadt, die seit 2021 als Teil der „Great Spa Towns of Europe“ sogar Unesco-Welterbe ist, wird mit ihrem idyllischen Stadtbild auf jeden Fall den perfekten Rahmen für das Landesfest bieten.“

Mainz/Bad Ems - Es wird der 37. Rheinland-Pfalz-Tag sein. Das diesjährige Landesfest fand anlässlich des 75-jährigen Bestehens von Rheinland-Pfalz vom 20. bis 22. Mai in der Landeshauptstadt Mainz statt und lockte mehr als 300.000 Besucher an. Zuvor war der Rheinland-Pfalz-Tag wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre ausgefallen. Bad Ems richtet das Landesfest nächstes Jahr nach 2005 zum zweiten Mal aus. dpa