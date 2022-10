Rheinland-Pfalz und Saarland: Herbstwetter am Wochenende

Teilen

Eine herbstlich gefärbte Kastanie steht alleine in einem Kiefernwald. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Der Herbst scheint in Rheinland-Pfalz und dem Saarland endgültig angekommen zu sein. Freitags präsentiert sich das Wetter zunächst heiter, im Laufe des Tages ziehen jedoch Wolken über die Länder, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad und in Hochlagen bei 14 Grad. Dazu geht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Barweiler - Am Samstag ist der Himmel zuerst weiter bedeckt, dazu kommt Regen. Ab den Mittagsstunden lockert es sich jedoch zunehmend auf; dann hört größtenteils auch der Regen auf, sagte der DWD voraus. Das Thermometer zeigt erneut 15 bis 18 Grad sowie im höheren Bergland ungefähr 14 Grad. Es geht ein mäßiger Wind, der im Bergland teilweise von starken Böen begleitet wid.

Am Sonntag ist es freundlicher. Der Himmel über den Ländern ist höchstens leicht bewölkt; es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Wind wieder bei 15 bis 18 Grad, in Hochlagen bei 14 Grad. dpa