Rheinland-Pfalz: Verwaltungsgerichte am schnellsten

Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz sind bundesweit am schnellsten und stehen vor neuen Herausforderungen. Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG) des Landes in Koblenz, Lars Brocker, sagte am Montag: „2021 und auch 2020 waren wir die schnellste Verwaltungsgerichtsbarkeit in ganz Deutschland.“ Es gehe um zügigen Rechtsschutz. Das OVG erklärte für Rheinland-Pfalz:

Koblenz - „Im Jahr 2021 hat sich die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den Verwaltungsgerichten in Klageverfahren gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert von 10,4 auf 6,7 Monate und im Bereich der Asylverfahren von 12,6 auf nunmehr 7,3 Monate.“

Brocker kritisierte, dass Kläger in manchen anderen Bundesländern zwei Jahre auf Entscheidungen dieser Gerichte warten müssten. Im Vorjahr 2020 dauerten Klageverfahren bundesweit laut OVG durchschnittlich 17,9 Monate und Klagen bei Asylverfahren 21,9 Monate.

Als neue Herausforderungen der Verwaltungsgerichte im Land nannte Brocker, der auch Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in Koblenz ist, Klagen gegen Corona-Regelungen und gegen Entscheidungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Zahl der Asylverfahren beim landesweit zentral zuständigen Verwaltungsgericht Trier sei pandemiebedingt zunächst gesunken, werde aber in diesem Jahr wegen eines „Verfahrensstaus“ beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wieder erheblich steigen. dpa