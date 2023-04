RMV hat 100.000 Deutschlandtickets verkauft

Teilen

Ein elektronisches Ticket (eTicket) des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). © Arne Dedert/dpa/Archiv

Seit dem Verkaufsstart am 3. April haben der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und seine Vertriebspartner rund 100.000 Deutschlandtickets verkauft. Über die Hälfte wurde von Menschen erworben, die bislang noch keine Stammkunden waren, wie der RMV am Mittwoch berichtete. Weitere rund 21.000 Tickets gingen an Arbeitnehmer, die das 49-Euro-Ticket als Jobticket bekommen.

Hofheim - „Wir freuen uns, mit dem Deutschlandticket viele Fahrgäste regelmäßiger oder auch ganz neu bei uns begrüßen zu können“, sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Das neue Angebot startet am Montag. dpa