„Rock am Ring“ geht am Samstag in die zweite Runde

Fans jubeln während eines Konzertes auf dem diesjährigen „Rock am Ring“. © Thomas Frey/dpa

Das nach jahrelanger Zwangspause erstmals wieder ausgerichtete Kultfestival „Rock am Ring“ geht morgen in die zweite Runde. Auf dem Programm stehen an der legendären Rennstrecke Nürburgring in der Eifel unter anderem die britische Band Muse und der deutsch-US-amerikanische Rapper Casper. Vielen Musikern und Fans ist schon beim Auftakt am Freitag die Freude über das Comeback des bereits 1985 aus der Taufe gehobenen Festivals deutlich anzumerken gewesen.

Nürburg - Die neuen Veranstalter von „Rock am Ring“ sprechen von einem Besucherrekord mit 90.000 Fans bei dem Konzertreigen mit rund 70 Bands auf drei Bühnen. Zugleich steigt in Nürnberg das Zwillingsspektakel „Rock im Park“ mit zeitversetzt weitgehend denselben Musikern und Musikerinnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für diesen Samstag in Rheinland-Pfalz mit dem Nürburgring Sonnenschein und Wolken voraus. Vereinzelt seien auch lokale Gewitter möglich. Die meisten der vorwiegend jungen Fans übernachten auf riesigen Campingflächen. Hier geht nach dem Bühnenprogramm die Party oft noch weiter. dpa