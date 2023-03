Rohr liegt auf Autobahn: Mindestens 15 Fahrzeuge beschädigt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein quer auf der Fahrbahn der A1 liegendes Rohr hat kurz vor dem Autobahnkreuz Wittlich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Mindestens 15 Fahrer meldeten am Montagabend Schäden an ihren Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Wer das schwarze Rohr auf der Spur in Richtung Koblenz im Landkreis Bernkastel-Wittlich verlor, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.