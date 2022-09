„Roland“-Filmpreis bei Krimifestival „Tatort Eifel“ vergeben

Als Höhepunkt des Krimifestivals „Tatort Eifel“ wird an diesem Samstag (20.00 Uhr) der „Roland“-Filmpreis vergeben. Dieses Jahr geht er an zwei Preisträger: An den Schauspieler Nicholas Ofczarek (51) und an den ARD-Mehrteiler „Das Geheimnis des Totenwaldes“. Der Ehrenpreis ist nach dem Hamburger Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) benannt und wird bei einer Gala in Daun (Kreis Vulkaneifel) überreicht.

Daun - Ofczarek wird bei der Preisverleihung aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein.

Mit der Preisverleihung geht das Festival „Tatort Eifel“ dem Ende zu: Es hat seit dem 16. September viele Krimifans zu Lesungen und Filmpremieren in die Eifel gelockt. Das Krimifestival fand nach drei Jahren Pause zum elften Mal statt. Es gilt mit einem angedockten Fachprogramm für Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten als bundesweit großer Treff der Filmbranche zum Thema Krimi.

Im Programm dabei waren prominente Schauspielerinnen und Schauspieler wie Andrea Sawatzki, Joe Bausch, Katharina Wackernagel und Ulrich Noethen. Tim Bergmann wird am Sonntag in Hillesheim noch aus dem Taunuskrimi „In ewiger Freundschaft“ von Nele Neuhaus lesen. dpa