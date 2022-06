Rote Alarmleuchte: Französisches Taxi sorgt für Einsatz

Ein Taxischild an einem Taxi. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen einer vermeintlich roten Alarmleuchte auf einem Taxi-Dach hat eine besorgte Frau im Landkreis Südliche Weinstraße die Polizei informiert und einen Einsatz ausgelöst. Die Bürgerin aus Landau war von einem Notfall in dem auf der Autobahn 65 bei Edenkoben fahrenden Taxi ausgegangen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Wenn Taxifahrer in Deutschland bedroht oder überfallen werden, können sie über einen geheimen Knopf einen „stillen Alarm“ auslösen - dann blinkt das Schild auf dem Dach rot.

Edenkoben - Die Beamten konnten das Taxi auf der Autobahn den Angaben nach nicht mehr finden. Es stellte sich aber heraus, dass es sich dabei um ein französisches Taxi gehandelt hatte.

Bei diesen zeige das rote Licht lediglich an, dass sie mit Fahrgästen besetzt sind und nicht für weitere Passagiere zur Verfügung stehen. Die Frau habe im Vorbeifahren am Samstagabend zwar keine Notlage in dem Taxi erkennen können, aber mehrere Fahrgäste, und habe aus Sorge die Polizei informiert. Die Beamten lobten trotz des Missverständnisses die Aufmerksamkeit der Zeugin. dpa