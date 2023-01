Rund 40 Bierkisten: Pick-up verliert Ladung

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein attraktives Bierangebot ist für einen 53-jährigen Mann im rheinland-pfälzischen Landau ziemlich teuer geworden. Der Mann deckte sich in einem Supermarkt mit rund 40 Bierkisten ein und verstaute diese auf der Ladefläche seines Pick-ups, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Heimfahrt am Samstagvormittag seien ihm in einer Kurve zahlreiche Kisten von der Ladefläche gefallen.

Landau – Außerdem hätten die Kisten die Heckscheibe des Autos durchschlagen. Offenbar habe der Fahrer nicht nur beim Einkauf des Bieres, sondern auch an der Ladungssicherung „gespart“. Eine genaue Schadenshöhe sei nicht bekannt. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. dpa