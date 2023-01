Sachverständiger soll Verpuffung in Wohnung aufklären

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach der Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Germersheim mit zwei Verletzten soll nun ein Sachverständiger eingesetzt werden. Dies werde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau geschehen, teilte die Polizei in Landau am Montag mit. Nach wie vor sei unbekannt, was die Ursache der Verpuffung in der Nacht auf vergangenen Freitag in dem Ort Zeiskam gewesen sei.

Zeiskam - Die beiden 59 und 63 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung waren dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag besteht keine Lebensgefahr. Der entstandene Schaden an dem Gebäude werde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. dpa