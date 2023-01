Scheuenenbrand in Hanhofen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Scheunenbrand am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern können. Warum die Scheune in Hanhofen im Rhein-Pfalz-Kreis in Brand geriet, war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag noch unklar. Brandermittler sollen die Ursache demnach aufklären. Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand.

Hanhofen - Die Scheune wurde durch die Flammen den Angaben nach völlig zerstört. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt. dpa