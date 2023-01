Schmidt zum Transfermarkt: „Nicht extrem auf der Suche“

Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will in dieser Winter-Transferperiode nicht zwingend noch einen neuen Stürmer verpflichten. „Wir sind nicht so extrem auf der Suche. Wir haben die Augen offen. Wir haben den einen oder anderen Kandidaten im Auge“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart. Es gebe aber keinen Zwang zu handeln:

Stuttgart - „Wenn wir was machen, muss es einer sein, der uns besser macht“, sagte Schmidt. Mainz fehlt derzeit unter anderen Stürmer Jonathan Burkardt (22), der nach seiner Knieoperation noch nicht wieder einsatzbereit ist.

Zum Auftakt nach der Winterpause musste auch Stammtorhüter Robin Zentner wegen Rückenschmerzen passen. Schmidt rechnet damit, dass der 28-Jährige bald wieder einsatzbereit ist. „Es geht schon wieder einen Tick besser. Er ist sehr hoffnungsvoll, dass es bis Mittwoch wieder geht“, sagte Schmidt. Am Mittwoch treffen die Mainzer auf Borussia Dortmund, zum Abschluss der Englischen Woche nach der Winterpause ist am kommenden Samstag der VfL Bochum der Gegner. dpa