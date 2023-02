Schmitt und Wissing bei Tunneldurchstich

Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) begleiten heute den Tunneldurchstich am Mühlberg bei Imsweiler im Donnersbergkreis. Die Bevölkerung ist eingeladen. Der Tunnel ist Teil der Ortsumgehung im Zuge der Bundesstraße 48.

Imsweiler - Der Bau am Tunnel hatte am 25. Mai 2022 begonnen. Dem Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern zufolge wurde seit Beginn fast durchgehend rund um die Uhr gearbeitet, auch an Sonn- und Feiertagen. dpa