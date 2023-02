Scholz blickt schlumpfig auf den Mainzer Rosenmontagszug

„Scholzomat“ heißt ein Motivwagen bei einer Präsentation für Medienvertreter des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) für den Rosenmontagszug. © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Nach zwei Jahren Corona-Pause rollt er bald wieder, der Lindwurm der Lebensfreude. Die Motivwagen des Mainzer Rosenmontagszugs nehmen das Zeitgeschehen mal mit einem breiten Lachen, mal bissig-satirisch unter die Lupe.

Mainz - Mainz lacht über Olaf Scholz: Der Kanzler ist beim Rosenmontagszug als „Scholzomat“ präsent. Die Karikatur auf Rädern bildet einen von zehn Motivwagen, die der Mainzer Carneval-Verein (MCV) am Dienstag vorgestellt hat. Mit bissiger Satire kämpfen die Narren zum Höhepunkt der Fastnachtskampagne am kommenden Montag auch gegen den russischen Kriegsherrn Wladimir Putin und gegen die Mullahs im Iran.

Die Kosten für die Sicherheit des Rosenmontagszugs seien exorbitant gestiegen, sagte MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig. Auch die Finanzierung der Motivwagen sei schwierig gewesen,. Es sei aber gelungen, andere Vereine und Garden daran zu beteiligen.

„Das Phrasenschwein, das jeder kennt, sich „Scholzomat“ seit neustem nennt“, reimen die Mainzer zur Zugnummer 61 von insgesamt 137 närrischen Gruppen im Rosenmontagszug. „Gähnen, Ohnmacht, Langeweile - er schläfert ein mit jeder Zeile.“ Das Porträt des Kanzlers auf einer sich ratternd bewegenden Maschine hat Wagenbauer Dieter Wenger kongenial schlumpfig in Styropor geschnitzt.

Zur Energiewende präsentiert der Rosenmontagszug ein eigenes, allerdings etwas anrüchiges Modell: Steigender Verzehr von Mainzer Handkäs könnte so viel Blähungen verursachen, dass jeder Einwohner damit ein Windrad betreiben könnte. Darüber freut sich auf dem Motivwagen auch Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die ein sich drehendes Windrad hochhält.

Um Energie geht es auch bei einem Wagen mit dem Titel „Kalter Entzug“ - hier liegt ein deutscher Michel frierend im Bett, weil die Gasversorgung aus Russland abgeklemmt wurde. Der Wagen „F... you, Putin!“ zeigt einen Panzer, der von einer Sonnenblume gestoppt wird.

Viel Spott erntet der frühere Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), der seit fünf Monaten Innenminister von Rheinland-Pfalz ist. Eine Karriereleiter für Ebling zeigt die nächsten Stufen: Ministerpräsident, Bundeskanzler, Papst - „wenn er auch dieses Amt erreicht hat, bleibt noch MCV-Präsident“.

Der MCV ist Veranstalter des Rosenmontagszugs, der sich am kommenden Montag um 11.11 Uhr in Bewegung setzt und von der Mainzer Neustadt mehr als sieben Kilometer weit durch das Stadtzentrum am Dom bis in die Nähe des Hauptbahnhofs zieht. Unter den 9200 Teilnehmern sind mehr als 2000 Musiker und 92 Fahnen- und Schwellkoppträger. Am Straßenrand werden 555.000 Menschen erwartet. Die Polizei will am Rosenmontag über den Tag verteilt mit rund 1000 Einsatzkräften in der Stadt präsent sein. Der Umzug wird der 119. seit der Premiere im Jahr 1838 sein - in den vergangenen zwei Jahren musste er wegen der Corona-Pandemie ausfallen. dpa