Schüsse im Weinberg: 18-Jähriger mit Schreckschusspistole

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Wegen Schüssen in einem Weinberg hat eine Spaziergängerin in Maikammer (Pfalz) die Polizei verständigt. Eine Streife habe in dem Bereich daraufhin zwei Menschen angetroffen, teilte die Inspektion Edenkoben am Samstag mit. Ein 18-Jähriger habe bei dem Vorfall am Freitagabend eine Schreckschusspistole mit Schalldämpfer und Platzpatronen mit sich getragen.

Maikammer - Er habe die Waffe tags zuvor gekauft und ausprobieren wollen, weswegen er in die Luft geschossen habe. Die Polizei nahm ihm Waffe und Zubehör ab - gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. dpa