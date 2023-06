Schulbau soll in Rheinland-Pfalz flexibler werden

Teilen

Ein Luftballon mit der Aufschrift „Schule“ und einem durchgestrichenen „Kindergarten“. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rheinland-Pfalz will mehr flexible Konzepte für den Bau von Klassenzimmern, Schulhöfen und Schulgebäuden ermöglichen. „Das Lernen von Morgen kann nicht in den Räumen von Gestern stattfinden“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz bei der Präsentation der Pläne für eine neue Schulbaurichtlinie.

Mainz - Durch die Zunahme an Ganztagsangeboten, mehr Digitalisierung sowie veränderten Lernkonzepten müsse sich auch der Schulbau weiterentwickelt. Deshalb orientiere sich die neue Richtlinie künftig auch an Lernflächen statt an vorgeschriebenen Räumen, erklärte die Ministerin. Das Thema Nachhaltigkeit soll bei der Förderung zudem stärker berücksichtigt werden. Geplant ist auch eine Beteiligung der Schulgemeinschaft an den Bauvorhaben als Pflicht.

Das Land regelt in der Schulbaurichtlinie die grundsätzlichen Voraussetzungen des Schulbaus. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Schulen den pädagogischen Anforderungen entsprechen. Ferner regelt das Land darin, unter welchen Voraussetzungen es sich an den Baumaßnahmen der Schulträger beteiligt und diese finanziell fördert.

Die Bildungsministerin plant, Anfang 2024 mit der neuen Schulbaurichtlinie an den Start zu gehen. Eine Zustimmung des rheinland-pfälzischen Landtags ist nach ihren Worten nicht notwendig. dpa