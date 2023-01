E-Scooter zu schnell und ohne Versicherung unterwegs

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Den E-Scooter eines 25-Jährigen hat die Polizei in Neustadt an der Weinstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle war festgestellt worden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 32 Stundenkilometer erreichen konnte. Zudem habe die erforderliche Versicherungsplakette gefehlt, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei E-Scootern liegt bei 20 Kilometern pro Stunde.

Neustadt/Weinstraße - Das Fahrzeug sei sichergestellt worden. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. dpa