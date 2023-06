Sechs Polizisten bei Einsatz im Saarland leicht verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einem Einsatz in einem Hochhaus im saarländischen Neunkirchen sind sechs Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt worden. Am Mittwochabend sollen zwei Brüder im Alter von 29 und 38 Jahren in Streit geraten sein und nach einer Schlägerei untereinander Widerstand geleistet und die Beamten angegriffen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Neunkirchen - Demnach habe sich der 29-Jährige der Polizei widersetzt, als diese ihn durchsuchen und seine Personalien feststellen wollte. Sein 38-jähriger Bruder habe daraufhin die Beamten angegriffen. Bei einer Feier soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern gekommen sein. Beide verletzten sich leicht. Mehrere Zeugen hatten den Notruf gewählt und Schreie und Lärm aus einer Hochhauswohnung gemeldet.

Die sechs Polizistinnen und Polizisten trugen unter anderem Schürf- und Kratzwunden davon, wie weiter mitgeteilt wurde. Eine ärztliche Behandlung nahmen sie den Angaben zufolge nicht in Anspruch. Die beiden Brüder wurden festgenommen. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Widerstands gegen die Polizei und Körperverletzungen, hieß es. dpa