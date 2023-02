Sieg gegen Fürth: Kaiserslautern zurück in der Erfolgsspur

Kaiserslauterns Kevin Kraus (l) macht gegen Fürths Torwart Andreas Linde das 3:1. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen mit dem zehnten Saisonsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (1:0). Vor 39 124 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielten Terrence Boyd (22. Minute), Philipp Hercher (66.

Kaiserslautern - ) und Kevin Kraus (69.) die Tore für den Aufsteiger, der als Tabellenfünfter jetzt 38 Punkte auf dem Konto hat.

Für die Fürther, die nach einer Gelb-Roten Karte für Simon Asta (29.) eine Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, traf Branimir Hrgota (62.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Franken verharren mit 26 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.

Für die Pfälzer ging es gut los. Boyd brachte den FCK, der zuletzt beim FC St. Pauli und SC Paderborn jeweils 0:1 verloren hatte, mit seinem elften Saisontor nach vorn. Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste trotz Unterzahl kurzzeitig die Spielkontrolle. Zunächst traf Marco Meyerhöfer (50.) nur den Pfosten, dann glich Hrgota aus.

Die Partie drohte komplett zu kippen. Doch mit einem Doppelschlag sorgten Hercher per Kopf und Kraus im Anschluss an einen Eckball für die Entscheidung zugunsten der Hausherren, die in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bleiben. dpa