Solarpaket, Flüchtlinge und Kitas sind Themen im Landtag

Journalisten, Gäste und Abgeordnet im Deutschhaus, dem Sitz des Landtags von Rheinland-Pfalz. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Das Solarpaket der Ampel-Fraktionen für eine schnellere Energiewende wird an diesem Mittwoch in den Landtag eingebracht. Mit einer Mischung aus neuen Vorgaben und schnelleren Genehmigungsverfahren soll damit der Ausbau der Solarenergie beschleunigt werden. Die 41. Plenarsitzung in Mainz (14.00 Uhr) beginnt aber mit einer Aktuellen Stunde. Auf Antrag der SPD geht es dabei zunächst um Perspektiven für die Aufnahme von Geflüchteten.

Mainz - Die CDU will nach den gescheiterten Gesprächen über eine Rahmenvereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und freien Kita-Trägern über die Finanzierung der freien Kitas diskutieren.

Am Nachmittag bringt die CDU ihre Novellierungsvorschläge zum Landessolargesetz ein. Nach Ansicht der Ampel-Fraktionen ist der Gesetzentwurf der oppositionellen CDU aber handwerklich schlecht gemacht und geht inhaltlich nicht weit genug, wie die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Pia Schellhammer, sagte. Er bringe etwa 200 Megawatt an Solarenergie, das Solarpaket der regierungstragenden Ampel-Fraktionen aber insgesamt rund 650 Megawatt. dpa