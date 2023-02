Sonnenschein ab Dienstag: Nur noch wenig Neuschnee erwartet

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach einem eher trüben Wochenbeginn scheint ab Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sonne ungestört vom blauen Himmel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Sonntag voraus, dass am Montag noch viele Wolken über beide Bundesländer ziehen. Dazu kommen geringe Niederschläge, im Bergland fällt noch etwas Schnee. Es werde nicht wärmer als zwei bis sieben Grad Celsius.

Offenbach - Nachts klart es auf, es wird frostig mit minus zwei bis minus sechs Grad, vereinzelt sind die Straßen glatt. „Sonnig und niederschlagsfrei“ ist dann laut DWD ab Dienstag das Motto der folgenden Tage, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen einem und fünf Grad, nachts bleibt es bei Frost. dpa