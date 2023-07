Sonntagsfrage: Regierende Ampelkoalition ohne Mehrheit

Die in Rheinland-Pfalz regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hätte einer Umfrage zufolge keine eigene Mehrheit mehr, wenn an diesem Sonntag gewählt würde. Laut dem „PoliTrend“ des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ verlören SPD und Grüne im Vergleich zum vorherigen „PoliTrend“ vom März jeweils drei Prozentpunkte. Damit kämen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent und die Grünen auf 11 Prozent.

Mainz - Die FDP bliebe unverändert bei 5 Prozent. Die Ampel hätte somit 41 Prozent und keine Mehrheit im Parlament mehr, hieß es.

Die CDU dagegen könnte um zwei Prozentpunkte auf 31 Prozent zulegen und wäre somit stärkste Partei. Drittstärkste Kraft im Landtag wäre die AfD, die um vier Punkte auf 16 Prozent zulegen würde. Das sei der bislang höchste Wert der AfD in einem „PoliTrend“. Die Freien Wähler könnten einen Punkt gewinnen und lägen demnach bei 6 Prozent.

Der Umfrage zufolge sind die Bürger mehrheitlich mit der Landesregierung unzufrieden. 57 Prozent der Befragten gaben an, weniger oder gar nicht mit der Ampelkoalition zufrieden zu sein. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als in der vergangenen Umfrage. 38 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) sagten, sie seien mit der Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. „Das ist der niedrigste Wert im PoliTrend seit März 2004“, teilte das Magazin weiter mit.

Zwei Jahre nach der Flut im Ahrtal und in der Westeifel sorgt sich eine deutliche Mehrheit um den Katastrophenschutz. Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) meinen, dass das Land weniger gut oder schlecht auf solche Katastrophen vorbereitet sei. Das seien neun Prozentpunkte mehr als bei der Befragung im Mai 2022. Das Vertrauen in den Katastrophenschutz ging demnach um vier Punkte auf 17 Prozent zurück.

Den aktuellen Umgang mit der Flüchtlingssituation sieht eine deutliche Mehrheit der Befragten kritisch. 62 Prozent gaben an, Landesregierung und Verwaltung hätten die Situation weniger gut oder schlecht im Griff. Die Heizungspläne der Bundesregierung stoßen in Rheinland-Pfalz auf Ablehnung. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten hält es für falsch, klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten zu wollen.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap unter 1156 Wahlberechtigten zwischen dem 13. und 18. Juli. dpa