SPD will Beweisaufnahme im U-Ausschuss bald abschließen

Teilen

Der Landtag von Rheinland-Pfalz. © Sascha Ditscher/dpa/Archivbild

Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet die Flutkatastrophe im Ahrtal mit mindestens 134 Toten seit gut einem Jahr in einem Untersuchungsausschuss auf. Inzwischen geht es um das Management nach der Katastrophennacht.

Mainz - Der Untersuchungsausschuss hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr vier Helfer sowie zwei Mitarbeiter aus dem Innenministerium zum Management der Flutkatastrophe befragt. Nach Einschätzung der Freien Wähler hat vor allem die Vernehmung zweier Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) „erneut gezeigt, dass man von Seiten des Landes hätte besser auf die Bewältigung der Katastrophe vorbereitet sein können“. Der Obmann der SPD-Fraktion Nico Steinbach sagte dagegen: „Der Erkenntnisgewinn war sehr gering.“ Er forderte: „Wir sollten die Beweisaufnahme jetzt bald schließen.“

Der Landtags-Untersuchungsausschuss hat bisher noch zwei Termine im Januar festgelegt. In der ersten Sitzung des neuen Jahres, am 13. Januar, soll die wegen Krankheit verschobene Vernehmung der Staatsanwaltschaft nachgeholt werden. Außerdem sind der Leiter des Lagezentrums des Innenministeriums sowie ein Zeuge zu den Hubschraubervideos der Polizei aus der Flutnacht geladen, wie der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) ankündigte. Es werde ferner um Hilfsangebote privater Helfer und deren Koordination gehen. Die Themen für den 20. Januar stehen noch nicht fest. Es wird aber damit gerechnet, dass die Opposition weiterhin darauf drängt, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) noch ein zweites Mal zu hören.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den ehemaligen Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und ein Mitglied des Krisenstabs des Kreises wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. Pföhler hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod von zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern des Lebenshilfehauses in Sinzig sind laut Staatsanwaltschaft ebenfalls Gegenstand dieses Verfahrens. Auch dabei gehe es um hinreichende Warnungen und Maßnahmen.

Ihm sei am Tag nach der Katastrophennacht andeutungsweise klar geworden, dass die Folgen schlimmer waren als das sogenannte Jahrhunderthochwasser 2016, sagte Martin Schiffarth vom DRK-Landesverband am Freitag im Untersuchungsausschuss. „Weil die Zerstörungen exakt dem entsprachen wie Berichte von 1910.“ Rettungshubschrauber mit Winde, die nachts eingesetzt werden könnten, fänden sich in Deutschland aber höchstens im alpinen Raum oder beim Militär.

Dass diese „technischen Bedürfnisse“ aber spätestens seit dem Ahr-Hochwasser 2016 bekannt gewesen seien, macht das Fehlen solcher Helikopter in der Flutnacht für den Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, „umso schlimmer“. „Anscheinend wurde aus dem Hochwasser von 2016 nichts gelernt“, kritisierte Wefelscheid. Dies wäre jedoch die Aufgabe der Landesbehörde ADD und ihres Chefs Thomas Linnertz gewesen. Wefelscheid und die CDU-Opposition fordern schon länger den Rücktritt von Linnertz.

SPD-Obmann Steinbach sieht die Beweisaufnahme am Ende und mahnte: „Für die Betroffenen ist es unerträglich, wenn man merkt, dass es nur noch um Taktiererei geht.“ Nach dem Ende der Beweisaufnahme könne es noch bis zu Monaten dauern, bis der Abschlussbericht vorgelegt werden könne.

Bei der Flutkatastrophe waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal. 766 Menschen wurden verletzt. Auf einer Länge von 40 Kilometern an der Ahr wurden Straßen, Brücken, Gas-, Strom- und Wasserleitungen und rund 9000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Allein im Ahrtal sind rund 42.000 Menschen betroffen, landesweit etwa 65.000. Viele leben nach wie vor in Ausweichquartieren. dpa