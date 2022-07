SPD will über „Reisechaos“ im Bahn- und Flugverkehr sprechen

Passagiere stehen mit ihrem Gepäck an einem Check-in-Schalter am Flughafen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion will in einer Aktuellen Debatte im Landtag an diesem Donnerstag über das „aktuelle Reisechaos“ im deutschen Bahn- und Flugverkehr sprechen. Beides setze zahlreiche Pendler und Urlauber in Rheinland-Pfalz unter Stress, sagte die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag. Die Betroffenheit in der Bevölkerung sei sehr groß.

Mainz - Das 9-Euro-Ticket habe „wie im Brennglas“ gezeigt, welche Herausforderungen bei der Mobilitätswende noch bewältigt werden müssten.

Auch mit dem Thema steigende Energiepreise will sich die SPD erneut befassen. Die Kostenexplosion werde zwar von allen Bürgerinnen und Bürgern gespürt, aber nicht gleich stark, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Sie sprach sich für eine soziale Staffelung staatlicher Hilfen aus: „Der Staat muss für die da sein, die wirklich Hilfe benötigten.“

Mit einem gemeinsamen Antrag wollen sich die drei Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP für eine Intensivierung der Demokratiebildung an den Schulen und Kitas in dem Bundesland und für die weitere Digitalisierung der Verwaltung einsetzen. dpa