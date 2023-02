Spendensammellager für Erdbebenopfer öffnet

Ein Spendensammellager für die Erdbebenopfer in der Türkei entsteht an diesem Mittwoch im ehemaligen Impfzentrum in Mainz. „Besonders dringend werden Heizgeräte, Decken, Zelte und Matratzen benötigt. Es wird nur Neuware angenommen“, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. „Vor zwei Wochen hat ein verheerendes Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mehr als 47.

Mainz - 000 Menschen das Leben gekostet und unfassbare Verwüstungen ausgelöst“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Schlüsselübergabe am Dienstag. „Das unvorstellbare Leid der Überlebenden zerreißt mir das Herz.“

In dem Gebäude können zunächst drei Monate lang Spenden aus ganz Rheinland-Pfalz gesammelt, sortiert und für den Transport in das türkische Erdbebengebiet vorbereitet werden. Eine zentrale Spendensammelstelle sei der dringende Wunsch des türkischen Generalkonsuls und der Vertreter und Vertreterinnen von türkischen Vereinen und Verbänden gewesen, sagte Dreyer. Die Menschen im Erdbebengebiet seien darauf angewiesen, dass schnell und effektive Hilfe geleistet werde. „Sie benötigen aber auch Mut und Zuversicht durch unsere Solidarität und die Gewissheit, dass wir langfristig für sie da sind.“ dpa