St. Pauli startet stark: 2:1-Sieg auf dem Betzenberg

Kaiserslauterns Erik Durm steht auf dem Spielfeld. © Uwe Anspach/dpa

Zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern vor heimischer Kulisse gegen Aufstiegsaspirant FC St. Pauli mit 1:2 (0:0) verloren. Die Hamburger siegten dank Treffern von Elias Saad (51. Minute) und Marcel Hartel (75./Foulelfmeter) und feierten damit einen perfekten Start in die neue Spielzeit. Für die Pfälzer war ein Tor von Sturm-Neuzugang Ragnar Ache (66.

Kaiserslautern - ), der in dieser Woche von Eintracht Frankfurt kam, zu wenig.

Die 44 079 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen in der 1. Halbzeit ein Spiel, in dem beide Mannschaften auf defensive Stabilität setzten. Die besten Möglichkeiten hatten St. Paulis Hartel, dessen Schuss FCK-Torhüter Andreas Luthe in der 12. Minute glänzend parierte. Hendrick Zucks Doppelchance nach 24 Minuten konnte die Gästeabwehr jeweils blocken.

Kurz nach Wiederbeginn zeigte sich die Abwehr der Pfälzer völlig indisponiert, als Saad nahezu unbedrängt durchlaufen konnte, an Luthe vorbeilief und zum 0:1 einschoss. Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster bewies dann ein glückliches Händchen: Joker Ache erzielte in der 66. Minute den Ausgleich.

Doch St. Pauli schlug noch einmal zurück. Hartel verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:2. Sieben Minuten vor dem Abpfiff sicherte St. Paulis Torwart Nikola Vasilj den Gästen den Auswärtssieg, als er gegen den allein vor ihm auftauchenden Ache parierte. dpa