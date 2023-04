Standortkampagne: Mehr Fachkräfte in Rheinland-Pfalz

Der neue Ballon „Rheinland-Pfalz.Gold“. Es wurde der neue Heißluftballon „Rheinland-Pfalz.Gold“ vorgestellt. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Der Fachkräftemangel zieht sich auch in Rheinland-Pfalz durch alle Branchen. Das Land nimmt fast 14 Millionen Euro in die Hand, um bundesweit für den Standort zu werben.

Mainz - Rheinland-Pfalz will mit einer umfangreichen Standortkampagne Fachkräfte, Investoren und Gründer anziehen. In ganz Deutschland soll mit zahlreichen Plakaten, Anzeigen und Veranstaltungen sowie im Internet und über Social-Media-Kanäle für die Vorzüge von Rheinland-Pfalz geworben werden, kündigten Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Stefan Wegner von der Werbeagentur Scholz & Friends am Mittwoch in Mainz an. „Wir wollen den Standort sichtbarer machen“, betonte die Ministerin.

Die Kampagne ist offiziell ein Relaunch der Dachmarke „Rheinland-Pfalz Gold“, mit der das Land seit 2020 für Tourismus, Wein und Außenhandel wirbt. Der Beginn der Kampagne sei in die Corona-Zeit gefallen, sagte Schmitt. Daher sei im Zuge der ersten Corona-Lockerungen mit dem Tourismus als erstem Strang der Kampagne begonnen worden. „Rheinland-Pfalz Gold in Gänze startet heute.“

Die Landesregierung investiere 13,7 Millionen Euro im laufenden Jahr in die Initiative, teilte die Wirtschaftsministerin mit. Die Kampagne, die auch von den Kammern und den Unternehmerverbänden unterstützt wird, sei aber eine dauerhafte Aufgabe und ein fortlaufender Prozess.

Der Wettbewerb um Fachkräfte in den Regionen und auch international werde immer härter, stellten Schmitt und Wegner fest. Das betreffe nahezu alle Branchen und alle Regionen im Land. Daher gehe es bei der Kampagne darum, eine Differenzierung im Vergleich zu anderen Ländern zu erreichen und die besonderen Stärken des Bundeslandes hervorzuheben.

Ein Motto der Kampagne sei daher auch, dass es in Rheinland-Pfalz Lebensfreude, Offenheit und Innovationen gebe. Viele Menschen wollten nicht nur Karriere machen, sondern auch das Leben genießen. Die Motive sind nach Angaben der Initiatoren nicht nur informativ, sondern auch etwas frech und provokativ gehalten.

Nach einer vom Mainzer Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Umfrage sind die Menschen in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben im Land. Fast jeder zweite Teilnehmer der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey aus Rheinland-Pfalz (49 Prozent) gab demnach an, die Menschen in der Region wüssten das Leben zu genießen. Im Bundesdurchschnitt hätten das nur 37 Prozent der Befragten erklärt. Civey hatte für das Ministerium 5000 Bundesbürger ab 18 Jahren und 10 000 Erwerbstätige online zum Thema Lebensfreude befragt.

Auch bei den Frage, welche Faktoren die Lebensfreude beeinflussen, hoben sich die Menschen in Rheinland-Pfalz nach der Umfrage vom Bundesdurchschnitt ab: Schöne Momente mit der Familie und Freunden hätten 67 Prozent der Befragten bei diesem Aspekt angegeben. Der Bundesdurchschnitt lag den Angaben zufolge bei 63 Prozent. Gutes Essen und Trinken nannten 49 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Vergleich zu 43 Prozent im Bundesdurchschnitt. 47 Prozent der Menschen im Land erklärten zudem, dass guter Wein und Weinkultur die Lebensfreude beeinflussten (41 Prozent deutschlandweit). dpa