Statisten für Ballett „Onegin“ gesucht

Elisa Badenes und Constantine Allen vom Stuttgarter Ballett tanzen im Opernhaus in Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa/Archiv

Wer will mitwirken an einem Tanzklassiker? Für zwei Vorstellungen des Stuttgarter Balletts mit John Crankos „Onegin“ sucht das Theater im Pfalzbau Ludwigshafen noch Statisten. Benötigt werden insgesamt acht Männer zwischen 16 und 30 Jahren, Größe zwischen 1,65 und 1,80 Meter. „Sie sollten sehr schlank sein, da die Kostüme entsprechend geschnitten sind“, sagte eine Sprecherin.

Ludwigshafen - Die Männer sollen bei den Vorstellungen Ende April im letzten Akt die kleine Rolle von Dienern übernehmen und werden dabei fast nur stehen. Dafür zahlt das Theater eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro.

„Bisher haben sich einige Menschen gemeldet. Bei nicht jedem ist aber klar, ob es wirklich terminlich klappt“, sagte die Sprecherin. Die Kandidaten werden bei einem Casting ausgewählt. „Die Auswahl erfolgt durch das Stuttgarter Ballett. Bei den Kriterien wird unter anderem eine Rolle spielen, ob die Kostüme passen.“

Der Brite John Cranko (1927-1973) hatte das Stuttgarter Ballett zu Weltruhm geführt. Das zu Musik von Peter Tschaikowski vertanzte Drama um Müßiggänger „Onegin“, der zwischen Olga und Tatjana Abwechslung sucht und seinen Freund Lenski im Duell erschießt, gilt als Klassiker und zeigt das Versepos von Alexander Puschkin (1830) als Ballett.

Das Theater im Pfalzbau Ludwigshafen habe durchschnittlich einmal im Jahr ähnliche Aufrufe für Statisten, sagte die Sprecherin. „Wir haben bisher immer positive Erfahrungen gemacht.“ Eine Adresskartei lohne sich jedoch nicht, da die Anforderungen stets unterschiedlich seien.

„Wir sprechen durchaus auch Gruppen an, die wir kennen, und darüber rekrutieren wir häufig erfolgreich Statisten.“ Dies seien etwa Mitglieder der Spielgruppen und der Bürgerbühne in Ludwigshafen. Das Stuttgarter Ballett zeigt „Onegin“ am 29. April (19.30 Uhr) und am 30. April (18.00 Uhr) in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. dpa