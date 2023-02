Stichwahl um Amt des Oberbürgermeisters von Kaiserslautern

Stimmzettelumschläge für eine Briefwahl werden aus einer Wahlurne geschüttet. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

In Kaiserslautern entscheidet am 26. Februar eine Stichwahl über das Amt des nächsten Oberbürgermeisters. Das ergab die erste Wahlrunde am Sonntag, wie die Verwaltung der pfälzischen Kommune auf ihrer Homepage mitteilte.

Kaiserslautern - Nach Auszählung aller 62 Stimmbezirke erreichte die SPD-Kandidatin Beate Kimmel laut vorläufigen Ergebnissen 36,50 Prozent der Stimmen. Damit wäre sie sicher in der Stichwahl.

Dahinter war es am Abend knapp. Die CDU-Bewerberin Anja Pfeiffer erreichte laut vorläufigen Ergebnissen 19,76 Prozent und wäre damit ebenfalls in der Stichwahl - falls das Resultat amtlich wird.

Hinter Pfeiffer landete demnach mit 19,69 Prozent der unabhängige Thomas Kürwitz, der mit 19 Stimmen weniger knapp scheitern würde.

Weil keiner der insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte - also mehr als 50 Prozent -, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl.

Amtsinhaber Klaus Weichel (SPD) kandidierte nicht mehr und wird nach 16 Jahren zum 31. August 2023 aus dem Amt scheiden.

Außer Kimmel, Pfeiffer und Kürwitz traten Rainer Rocholl (Die Basis) und Tobias Wiesemann (Grüne) sowie Evangelos Karanikas und Katharina Welsh-Schied (beide unabhängig) an. dpa