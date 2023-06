Streit über Finanzierung der Flüchtlingsversorgung

Teilen

Journalisten, Gäste und Abgeordnet im Deutschhaus, dem Sitz des Landtags von Rheinland-Pfalz. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Der Bund hat den Ländern beim Flüchtlingsgipfel eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Rund 121 Millionen Euro entfallen auf Rheinland-Pfalz. Vor allem die Kommunen im Land fordern deutlich mehr Unterstützung.

Mainz - Der rheinland-pfälzische Landtag hat über das geplante Landesaufnahmegesetz gestritten, das das Weiterreichen von Bundesgeld an Kommunen für die Flüchtlingsunterbringung regelt. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder sagte am Donnerstag in Mainz, mit der reinen Weiterleitung von Geld noch dazu in nicht ausreichender Höhe sei es nicht getan. Dass, wie in dem Gesetz vorgesehen, 121,6 Millionen aus Sondermitteln des Bundes für 2023 an die Kommunen gingen, genüge nicht. „Unsere Kommunen sind am Limit“, sagte Schnieder. Die Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen seien weitgehend ausgeschöpft.

AfD-Fraktionschef Michael Frisch monierte, das Land behalte einen Teil der Mittel für sich. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) entgegnete, das Land habe ebenfalls mehr Ausgaben. Im vergangenen Jahr seien die Kapazitäten der Erstaufnahmen mehr als verdoppelt worden, auch das helfe den Kommunen. Ihr Parteikollege, der Abgeordnete Josef Winkler, sagte, es gebe außerdem über die Bundesmittel hinaus zusätzliche Landesmittel für die kommunale Fluchtaufnahme.

Hitzig wurde die Debatte zeitweise, als es um den Umgang mit Flüchtlingen ging. Schnieder sagte, wer keine Bleibeperspektive habe, dürfte nicht auf die Kommunen verteilt werden. Auch sei eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge unausweichlich. Binz warf Schnieder vor, sich als neuer Fraktionsvorsitzender bei dem Thema profilieren zu wollen. Die FDP-Fraktionsvize Cornelia Willius-Senzer sagte, sie habe sich bei Schnieders Rede gefragt, ob dieser Gastredner auf einer AfD-Veranstaltung sei. Über das Gesetz wird nun in Ausschüssen weiter beraten.

„Wir erkennen an, dass das Land die zusätzlichen Bundesmittel weiterreicht“, sagte der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Andreas Göbel, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Dies ist bei weitem nicht ausreichend, da wir von einem Bedarf von rund 300 Millionen Euro ausgehen, das Land aber nur gut 121 Millionen weiterreicht.“ Die Kommunalen Spitzenverbände forderten deshalb eine Vollkostenerstattung. Auch müssten bestehende Belastungen, die zum Teil seit 2015 bestehen, bei der Finanzierung berücksichtigt werden.

Die entstehenden Kosten für die Aufnahme und die Integration seien außerhalb der kommunalen Einflussmöglichkeiten, erklärte Göbel. Dort, wo die Belastungen am höchsten sind, müsse auch die Unterstützung des Landes höher sein: Die Integration in Schule, Kitas, Gesundheitswesen und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt koste Geld. Geeigneter Wohnraum sei überall im Land knapp und der Wohnraum in den Städten teurer. In den Landkreisen seien die Wege zu notwendigen Einrichtungen wie Sprachkursen und Gesundheitsleistungen außerdem weiter. dpa