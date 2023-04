Streit zwischen Passant und Pkw-Insassen eskaliert

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Sonntagabend ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Insassen eskaliert und in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zu der Auseinandersetzung, weil der Wagen nach Ansicht des Passanten zu schnell gefahren sei. Zwei Männer auf der Rückbank des Autos seien ausgestiegen.

Limburgerhof - Einer der beiden habe im Verlauf des Streits auf den Passanten eingeschlagen, woraufhin sich dieser gewehrt habe. Laut Mitteilung wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Die Polizei sucht Zeugen. dpa