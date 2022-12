Stürmische Böen und milde Temperaturen zu Silvester erwartet

Teilen

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Freitag auf stürmische Böen einstellen. Diese könnten eine Geschwindigkeit zwischen 50 und 80 Kilometern pro Stunde erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Tag soll stark bewölkt werden, ab dem Mittag kann es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad.

Offenbach - Die Nacht auf Samstag bleibt bewölkt mit zeitweisen Regenschauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Stürmische Böen sollen bis in die Nacht hinein wehen. In Gipfellagen sind auch schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Der Silvester-Samstag startet stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Maximalwerte steigen nach Angaben des DWD auf milde 15 bis 18 Grad, in der Eifel auf bis zu 12 Grad. Auch am Samstag ist laut der Vorhersage mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, in Kammlagen mit schweren Sturmböen.

Die Neujahrsnacht auf Sonntag soll bei 8 bis 11 Grad stark bewölkt werden, aber weitgehend niederschlagsfrei bleiben. dpa